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Жан Алези призвал болельщиков не критиковать «Феррари»: «Негатив никогда не приносит ничего хорошего»

Бывший пилот «Формулы-1» Жан Алези призвал болельщиков поддержать «Феррари» вместо того, чтобы критиковать команду в связи с неудачными выступлениями в последних гонках.

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