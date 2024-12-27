Албу: «Открывайте избирательные участки и в странах СНГ, там тоже есть граждане Молдовы»

Власти страны извлекли уроки из двух выборов этой осенью. В том заверяет депутат ПДС Лилиан Карп, который говорит, что после президентских выборов и референдума в октябре правительство лучше поняло, какими инструментами действовала преступная группировка Шора.
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