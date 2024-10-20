В День древонасаждений в Ростове-на-Дону было высажено более 11 тысяч зеленых насаждений

В Ростове-на-Дону прошла массовая акция по озеленению, посвященная Дню древонасаждений. Более 4 тысяч деревьев и 7,5 тысяч кустарников высадили жители города, участие в мероприятии приняли почти семь тысяч человек.
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