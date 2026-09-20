Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова объявила первые результаты ЦИК на выборах в Госдуму

На данный момент обработаны 13,88% протоколов: «Единая Россия» набирает 57,54%; КПРФ — 13,67%; ЛДПР — 9,27%; «Новые люди» — 7,96%; «Справедливая Россия» — 5,16%; Партия пенсионеров — 1,96%; «Зеленые» — 0,94%; «Коммунисты России» — 0,89%; «Родина» — 0,62%; Партия прямой демократии — 0,34%.
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