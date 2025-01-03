Дагестан вводит уроки фактчекинга: защита молодежи от интернет-фейков

В Дагестане стартуют уроки фактчекинга во всех образовательных учреждениях. Руководитель Центра управления регионом Ислам Мусаев заявил о сотрудничестве с Министерством образования для подготовки молодежи к борьбе с интернет-фейками и деструктивными каналами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии