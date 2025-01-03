Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 790 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ильдус Мамлеев
    Да положили мы на его запреты, большой и толстый "Пасейдон", только и всего.Байден готовит "п...
  • Валерий Каплун
    Демократия британского общества во всей своей красеГлава британского...
  • Marina Bubon
    Грустно…(но «два мужчины» автор, вы кто по национальности? А по образованию? Фу(((Тонкий лед Байкал...

Дагестан вводит уроки фактчекинга: защита молодежи от интернет-фейков

Дагестан вводит уроки фактчекинга: защита молодежи от интернет-фейков

В Дагестане стартуют уроки фактчекинга во всех образовательных учреждениях. Руководитель Центра управления регионом Ислам Мусаев заявил о сотрудничестве с Министерством образования для подготовки молодежи к борьбе с интернет-фейками и деструктивными каналами.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх