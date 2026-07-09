НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

NewsOne

76 подписчиков

ООН не осуждает удары ВСУ по мирным гражданам РФ – Евстигнеева

ООН не осуждает удары ВСУ по мирным гражданам РФ – Евстигнеева

Исполняющая обязанности постоянного представителя РФ при ООН Анна Евстигнеева заявила, что секретариат ООН, не осуждая удары ВСУ по мирному населению России, а также гражданской инфраструктуре, применяет «избирательный подход и двойные стандарты».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии