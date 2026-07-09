ООН не осуждает удары ВСУ по мирным гражданам РФ – Евстигнеева

Исполняющая обязанности постоянного представителя РФ при ООН Анна Евстигнеева заявила, что секретариат ООН, не осуждая удары ВСУ по мирному населению России, а также гражданской инфраструктуре, применяет «избирательный подход и двойные стандарты».
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