На месте бывшего кинотеатра «Премьер» в центре Перми может появиться жилой квартал

Для этого потребуется снести семь старых домов.Власти Прикамья рассматривают возможность сноса аварийного здания кинотеатра «Премьер» на улице Пионерской и освоения участка в рамках механизма комплексного развития региона.
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