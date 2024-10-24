Посольство: США украли $20 млрд из доходов от активов РФ для передачи Украине

Посольство России в США осудило решение Вашингтона о передаче Украине 20 миллиардов долларов от замороженных на Западе активов РФ, назвав этот шаг «возведенным в ранг государственной политики воровством».
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