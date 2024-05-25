Приглашаем болельщиков поддержать нашу команду! ⚽️ На городском стадионе «Бузулук» встречается с командой «Зенит» 🏟️.
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Приглашаем болельщиков поддержать нашу команду! ⚽️ На городском стадионе «Бузулук» встречается с командой «Зенит» 🏟️.