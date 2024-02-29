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Дзен Дневник

4 подписчика

Почему печные трубы, которые служили долгие годы, сразу разрушаются после установки котла?

Почему печные трубы, которые служили долгие годы, сразу разрушаются после установки котла?

Приветствую Вас, уважаемые гости и подписчики канала "Строю для себя"! Если прогуляться по частному сектору и обратить внимание на крыши домов, то обязательно попадется несколько домиков, у которых осыпается кирпичная труба.

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