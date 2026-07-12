‼️🇮🇷🇺🇸 КСИР нанес удар по объекту подразделению ракетных войск США в Кувейте Об этом пишут ближневосточные ресурсы.
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‼️🇮🇷🇺🇸 КСИР нанес удар по объекту подразделению ракетных войск США в Кувейте Об этом пишут ближневосточные ресурсы.
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