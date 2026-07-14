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Константинов назвал немецкий завод по производству БПЛА законной целью ВС РФ

Председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов выступил с заявлением, в котором назвал завод в Германии, занимающийся производством беспилотных летательных аппаратов для последующей отправки на Украину, законной целью для Министерства обороны России.

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