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Алексей Железняков: «У Петросян не получится стать лучшей в мире, потому что фигурное катание – молодой вид спорта»

Хореограф Алексей Железняков скептически оценил шансы Аделии Петросян стать лучшей в мире после ухода из группы Этери Тутберидзе.

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