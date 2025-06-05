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Царьград

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Праздник Святой Троицы 2025: обычаи, запреты и правила

Праздник Святой Троицы 2025: обычаи, запреты и правила

Православные христиане 8 июня будут праздновать Троицу. Рассказываем об обычаях, запретах и правилах этого дня.

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