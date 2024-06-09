Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Может ли Россия вернуть Грузию в орбиту своего влияния мирным путем

Может ли Россия вернуть Грузию в орбиту своего влияния мирным путем

Удивительные события происходят в настоящий момент на Кавказе. Маленькая Грузия, давно взявшая курс на евроинтеграцию и вступление в блок НАТО, вдруг пошла наперекор западно-либеральной повесточке, встав в позу вызова.

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