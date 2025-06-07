Вскрыта методичка британской MI6: вот почему над русскими так издеваются. Эксперт по странам Прибалтики Руслан Панкратов пояснил, что единственное, для чего нужны страны ЕС, - это чтобы гавкать на Россию и создавать некий русофобский фон.