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Роналду после гола и 3:0 с «Аль-Дирией»: «Работа выполнена. Переходим к следующей игре !»

Нападающий « Аль-Насра »  Криштиану Роналду опубликовал пост о победе над «Аль-Дирией» в 8-м туре чемпионата Саудовской Аравии (3:0).

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