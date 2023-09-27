В селе Красноярского края подросток погиб из-за ожогов 90% тела

Подросток погиб в селе Туруханск Красноярского края из-за ожогов 90% тела. В Telegram-канале регионального главка МВД сообщается, что в настоящий момент правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии