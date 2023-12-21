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СК возбудил дело после смерти пострадавшего от падения льда с крыши в Люберцах

СК возбудил дело после смерти пострадавшего от падения льда с крыши в Люберцах

Следственный отдел по городу Люберцы возбудил уголовное дело по статьям о халатности и причинении смерти по неосторожности при исполнении профессиональных обязанностей после смерти мужчины, на которого упал лед с крыши.

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