"Герой нации"Еще один памятник нацистскому коллаборанту и военному преступникуЭто памятник нацистскому коллаборанту и военному преступнику Васылю Андрусяку в городе Снятын.
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