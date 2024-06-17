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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Лукаку наколотит три мяча уже в группе. Первый – со Словакией». Прогноз Чернявского на матч Бельгии

Автор Спортса Глеб Чернявский сделал прогноз на гол Ромелу Лукаку в матче Бельгия – Словакия в первом туре Евро-2024.

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