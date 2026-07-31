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Скорость света на 20%: напечатан первый световой парус для межзвёздных перелётов

Скорость света на 20%: напечатан первый световой парус для межзвёздных перелётов

Трехслойная плёнка толщиной в сотни нанометров выдерживает давление лазера мощностью 100 гигаватт и снижает время полёта к Альфе Центавра с 75 000 до 20 летИнженеры из Пенсильванского университета (UPenn), Калифорнийского технологического института (Caltech) и Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA) реализовали концепцию лазерных межзвёздных полётов из теоретической физики в лабораторных условиях.

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