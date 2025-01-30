Экс-главе Усть-Кута Душину изменили условный срок на 10 лет колонии

Иркутский областной суд вынес жесткий приговор бывшему мэру Усть-Кута Александру Душину, заменив его условный срок в четыре года на реальный — десять лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, сообщили в региональной прокуратуре.
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