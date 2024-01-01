Темы дня
Все новостиВсе темы дня
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Темы дня

125 619 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • валерий двойнишников
    Ты,. ваще незаонорожденннй...не Русь ты.На нашем порохово...
  • владимир рябченко
    может пора на горНдона натянуть его пирамидку? или координаты "бульвара Гордона" секрет?После удара кассе...
  • Людмила Свириденко
    Если плохо обучать детей в школе, откуда возьмутся талантливые режиссёры, сценаристы, постановщики? Если дети читают ...«Горшочек, не вари!»

«Горшочек, не вари!»

«Горшочек, не вари!»

В России снимут новую версию известной советской сказки «Буратино». Классическая версия вышла на экраны в СССР в 1975 году.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
s
scafform
У нынешних киношников ни ума, ни фантазии не хватает, чтобы снять нечто подобное советским классическим фильмам. А бюджет пилить надо! Вот и, не мудрствуя лукаво, гонят пошлятину всякую, производя нечто весьма вонючее. А потом говорят о кризисе кинопроката, типа народ не идёт в кино! А на что идти? На ихнее свежепроизведенное дерьмо?
Ответить
3 час.
ТН
Татьяна Новикова
Столько сказок, детских рассказов замечательных. Некому, оказывается, написать хороший сценарий детского фильма. А где же таланты? Хватает ума только 78 вариант сварганить того, что уже кто-то создал ?
Ответить
2 час.
Людмила Свириденко
Если плохо обучать детей в школе, откуда возьмутся талантливые режиссёры, сценаристы, постановщики? Если дети читают одни комиксы, они только что и умеют, что из хорошего плохое делать, другому не научены.
Ответить
10 мин.

Картина дня

наверх