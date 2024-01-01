«Горшочек, не вари!»

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scafform

У нынешних киношников ни ума, ни фантазии не хватает, чтобы снять нечто подобное советским классическим фильмам. А бюджет пилить надо! Вот и, не мудрствуя лукаво, гонят пошлятину всякую, производя нечто весьма вонючее. А потом говорят о кризисе кинопроката, типа народ не идёт в кино! А на что идти? На ихнее свежепроизведенное дерьмо?