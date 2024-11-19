Тяжёлые грузовики Dongfeng Trucks

Dongfeng Trucks – это мощная и надежная грузовая техника из Китая. Эти тягачи способны трудиться даже в экстремальных условиях Африки, исполняя сложные задачи в строительстве или горнодобывающей промышленности.
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