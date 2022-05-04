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Отопительный сезон в Новосибирской области может закончиться 11 мая

Отопительный сезон в Новосибирской области может закончиться 11 мая

Отопительный сезон в Новосибирской области ориентировочно закончится 11 мая. Об этом в среду, 4 мая, на оперативном совещании правительства региона заявил глава областного министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Денис Архипов.

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