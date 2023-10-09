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Вечерний Новосибирск

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Новосибирская область укрепляет систему оказания медико-психологической помощи жителям региона

Новосибирская область укрепляет систему оказания медико-психологической помощи жителям региона

С 01.06.2023 на территории области в рамках исполнения Поручения Президента Российской Федерации для жителей открыто 54 кабинета медико-психологического консультирования в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в центральных районных (городских) больницах.

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