Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, 19 августа 2026 года © Сергей Гунеев/РИА НовостиПервый танкер с российским дизельным топливом для Соединенных Штатов выйдет из порта 22 октября.