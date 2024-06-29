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В армии оценили, кого Россия вернула Украине: «Известные военные преступники»

В процессе крайнего обмена пленными между РФ и Украиной вернулись на Родину 90 наших  солдат-героев, а Киев получил за  это 90 боевиков из запрещенного в РФ нацистского полка “Азов”, сообщил военнослужащий ВС РФ по имени Александр в интервью для “ФедералПресс”.

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