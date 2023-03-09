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Жильцам дома в Кировском районе вернули отопление после вмешательства прокуратуры

Петербуржцы семь дней жили в холодной квартире, но продолжали оплачивать коммунальные услуги. Прокуратура Кировского района организовала проверку после жалобы жильцов одной из квартир дома на проспекте Ветеранов на отсутствие отопления.

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