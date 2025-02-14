Зеленский понял, что влип: «Искандеры» и «Герани» теперь закроют все газовые промыслы на Украине

У «Бурисмы» в Харьковской области на одно месторождение уже стало меньше Светлана Гомзикова Фото: Виталий Грабар/ ТАСС Материал комментируют: Алексей Анпилогов В Харьковской области российские дроны вывели из строя одно из крупнейших украинских газовых месторождений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии