Зеленский понял, что влип: «Искандеры» и «Герани» теперь закроют все газовые промыслы на Украине

У «Бурисмы» в Харьковской области на одно месторождение уже стало меньше Светлана Гомзикова Фото: Виталий Грабар/ ТАСС Материал комментируют: Алексей Анпилогов В Харьковской области российские дроны вывели из строя одно из крупнейших украинских газовых месторождений.