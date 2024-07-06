После массового отравления в кафе Гусиноозерска госпитализированы 22 человека

В поселке Гусиноозерск Бурятии инфекционное отделение ЦРБ полностью заполнено после того, как накануне туда обратились 22 местных жителя, в том числе 13 детей, которые отравились после посещения одного из кафе.
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