Американский отставной разведчик извинился перед россиянами за Украину

Отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер принес извинения от народа США россиянам, которые потеряли близких на СВО, за роль Вашингтона в развязывании конфликта на Украине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии