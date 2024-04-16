«Вопреки глубоким разногласиям». США передали России данные по теракту в «Крокусе»

Посол Трейси: США поделились со спецслужбами РФ данными по теракту в «Крокусе» Геннадий Свидригайлов Чрезвычайный и полномочный посол Соединенных Штатов Америки Линн Мари Трейси Владимир Астапкович/РИА Новости Москва обратилась к Вашингтону с запросом на предоставление информации по теракту в «Крокусе».