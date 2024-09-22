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Сериалу «Друзья» исполнилось 30 лет

Сериалу «Друзья» исполнилось 30 лет

Ситком длился 10 сезонов.22 сентября 1994 года на экраны телеканала NBC вышла пилотная серия культового американского ситкома «Друзья» под названием «Тот, где Моника получает новую соседку».

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