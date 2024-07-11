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В Чувашии детская выживаемость при онкозаболеваниях увеличилась почти вдвое

В Чувашии детская выживаемость при онкозаболеваниях увеличилась почти вдвое

Власти Чувашской Республики заявили о значительных успехах в области здравоохранения. За последние годы, благодаря внедрению современных методов диагностики и лечения, пятилетняя выживаемость детей с онкологическими заболеваниями увеличилась в 1,7 раза.

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