Back in Russia: американские ИТ-компании и платежные системы хотят вернуться

Иллюстрация: xtock/shutterstock.com На фоне резкой смены риторики нового (старого) президента США Д. Трампа в отношении России и переговоров между Россией и США в Саудовской Аравии в информационном пространстве обсуждаются слухи о предстоящем возвращении западных hi-tech- компаний.
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