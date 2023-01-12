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Общественная палата Челябинской области вошла в десятку лучших в стране

Общественная палата Челябинской области вошла в десятку лучших в стране

Федеральные эксперты дали высокую оценку работе региональной организации в 2022 году. За эффективную деятельность коллектив палаты поблагодарил губернатор Алексей Текслер во время встречи с ее председателем Николаем Дейнеко.

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