КВАДРАТУРА КРУГА Конечно, праздники нам постараются испортить, особенно вторую их половину. «Цивилизованный мир» до скрежета в зубах не любит наш Праздник, который мы отмечаем 9 мая .
Испортят ли нам праздники?
Комментарии
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ninikooo Митусова
И внешние и внутренние враги попытаются ( недаром Запад из штанов выпрыгивает, вербуя всяких придурков на мелкие и крупные пакости). Поэтому и силовикам и самим россиянам нужно быть очень внимательными- кто стоит за спиной? Шакалы обычно заходят « со спины».
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2 час.
Владимир Шалимов
А нам нужно нанести упреждающий массированный удар по всей территории хутора Украины числа 6 - 7. Маленько прыткость сбить с ушей фашиствующих хохлуёв.
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2 час.
Валентина БогдановаШирочкина
Смотреть в оба надо и внутри страны! Ждуны тоже дремать не будут... И зачем еще запустят в Россию укропов? Они же...."тихие" враги! Хуже нет....
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2 час.
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