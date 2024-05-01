Темы дня
Все новостиВсе темы дня
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Темы дня

125 782 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Константин Самарин
    Срока-то может и нет, а вот высылки из России, обязательно.«Её всё-таки поса...
  • Евгений Марковский
    При такой политике с этими всеми России придет большой писец! На кой хрен их везут и везут в Россию?!НА КОЛЕНИ ИЛИ ПОД...
  • Евгений Марковский
    Отправить эту сиськатую тварь к зеле. сколько же этих "беженцев" живет в России и гадит ей от души! Может все-же надо...Лучше помогу соба...

Испортят ли нам праздники?

Испортят ли нам праздники?

КВАДРАТУРА  КРУГА Конечно, праздники нам постараются испортить, особенно вторую их половину. «Цивилизованный мир» до скрежета в зубах не любит наш Праздник, который мы отмечаем 9 мая .

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ninikooo Митусова
И внешние и внутренние враги попытаются ( недаром Запад из штанов выпрыгивает, вербуя всяких придурков на мелкие и крупные пакости). Поэтому и силовикам и самим россиянам нужно быть очень внимательными- кто стоит за спиной? Шакалы обычно заходят « со спины».
Ответить
2 час.
Владимир Шалимов
А нам нужно нанести упреждающий массированный удар по всей территории хутора Украины числа 6 - 7. Маленько прыткость сбить с ушей фашиствующих хохлуёв.
Ответить
2 час.
Валентина БогдановаШирочкина
Смотреть в оба надо и внутри страны! Ждуны тоже дремать не будут... И зачем еще запустят в Россию укропов?  Они же....&quot;тихие&quot; враги! Хуже нет....
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх