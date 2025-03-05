Скоро праздник весны.🌷🌷🌷 В преддверии 8 марта аналитики сервиса «Чек индекс» представили ежегодный обзор об изменениях цен на цветы.
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Скоро праздник весны.🌷🌷🌷 В преддверии 8 марта аналитики сервиса «Чек индекс» представили ежегодный обзор об изменениях цен на цветы.