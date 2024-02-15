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История Фрэнка «Рокки» Фигля — настоящего моряка Попая

История Фрэнка «Рокки» Фигля — настоящего моряка Попая

Ни для кого не секрет, что многие мультипликационные герои имели вполне реальных прототипов. В их число входит и моряк Попай, о котором мир узнал благодаря комиксам и мультфильмам студии Paramount Pictures.

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