История Фрэнка «Рокки» Фигля — настоящего моряка Попая

Ни для кого не секрет, что многие мультипликационные герои имели вполне реальных прототипов. В их число входит и моряк Попай, о котором мир узнал благодаря комиксам и мультфильмам студии Paramount Pictures.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии