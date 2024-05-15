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Задоров в 4-м матче с «Эдмонтоном»: передача, 3 броска и 4 хита за 22:01. У защитника 8 очков в 10 играх в плей-офф

Задоров в 4-м матче с «Эдмонтоном»: передача, 3 броска и 4 хита за 22:01. У защитника 8 очков в 10 играх в плей-офф

Защитник «Ванкувера» отметился в четвертом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Ойлерс» (2:3, 2-2).

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