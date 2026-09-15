МЕДСИ протестирует новую медицинскую информационную систему "Ростелекома"

Крупнейшая частная сеть клиник России ГК "МЕДСИ" стала первым крупным заказчиком, начинающим переход на новую версию информационной медицинской системы (МИС) "Медиалог 2.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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