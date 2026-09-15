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МЕДСИ протестирует новую медицинскую информационную систему "Ростелекома"

МЕДСИ протестирует новую медицинскую информационную систему "Ростелекома"

Крупнейшая частная сеть клиник России ГК "МЕДСИ" стала первым крупным заказчиком, начинающим переход на новую версию информационной медицинской системы (МИС) "Медиалог 2.

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