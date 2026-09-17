Вторую медаль завоевала Надежда Пушпашева из Удмуртии на турнире во Франции

Франция. Теннисистка из Удмуртии Надежда Пушпашева завоевала золотую медаль на международном паралимпийском турнире ITTF World Para Elite Yvelines 2026 во Франции.
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