Делягин извинился за неверное сообщение о гибели Поддубного

Депутат ГД Михаил Делягин в своем Telegram-канале извинился перед военкором Евгением Поддубным и его родственниками за то, что сообщил накануне о возможной смерти Поддубного во время атаки беспилотника ВСУ в Курской области, пишет РИА Новости.