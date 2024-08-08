Политика как он...
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Делягин извинился за неверное сообщение о гибели Поддубного

Делягин извинился за неверное сообщение о гибели Поддубного

Депутат ГД Михаил Делягин в своем Telegram-канале извинился перед военкором Евгением Поддубным и его родственниками за то, что сообщил накануне о возможной смерти Поддубного во время атаки беспилотника ВСУ в Курской области, пишет РИА Новости.

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