Дмитриев и руководство АдГ готовят переговоры о возобновлении поставок российского газа в Германию — Reuters

Дмитриев и руководство АдГ готовят переговоры о возобновлении поставок российского газа в Германию, сообщает Reuters.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ИЩ Киев ждёт самая с...
- Украинская элита ...
- Трамп готовится п...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым