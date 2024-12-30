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А всё могло бы быть совсем не так. Или не могло? Альтернативная история

А всё могло бы быть совсем не так. Или не могло? Альтернативная история

История не имеет сослагательного наклонения – её нельзя переиграть. Но история субъективна, дважды два в ней тоже четыре, но вы не обязаны в это верить.

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