Как на княжении в русском Новгороде появились литовские князья

Новгород – русский город. И в плане повествования о Руси интересным является вопрос: «как литовские князья появились на княжении в русском Новгороде?» По распространённой и овеянной ореолом «Новгородской республики» версии:Новгород был волен в князьях и приглашал православных князей из литовской Руси.