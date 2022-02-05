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Как на княжении в русском Новгороде появились литовские князья

Как на княжении в русском Новгороде появились литовские князья

Новгород – русский город. И в плане повествования о Руси интересным является вопрос: «как литовские князья появились на княжении в русском Новгороде?» По распространённой и овеянной ореолом «Новгородской республики» версии:Новгород был волен в князьях и приглашал православных князей из литовской Руси.

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