Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

98 876 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Читалов
    ПОСЕЙДОНАМ СЛАВА!!!!Байден заявил, чт...
  • Сергей Читалов
    самая позорная страна мира получила свыше подарок- умалишенного президентаБайден заявил, чт...
  • vitaly yanushkevich
    Байдена давно ожидают постояльцы палаты номер 6. Там для него всё готово.Байден заявил, чт...

Столтенберг: у НАТО нет намерений отправлять наземные войска на Украину

Столтенберг: у НАТО нет намерений отправлять наземные войска на Украину

У Североатлантического альянса нет намерений отправлять наземные войска на Украину. Соответствующее заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, пишет Telegram-канал BRIEF.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ольга Каширина
А какие намерения у вас есть?  Продолжать  бомбить и уничтожать мирное население Донбасса?  Будьте  вы прокляты за такие намерения.  стыдно на вас смотреть, мало того, что вы поддерживаете человека плюнувшего на свою  родину - Украину,  вы еще и создаете  имидж не только себе , но и всему  западному миру, который не разобравшись в ситуации, выставляет себя полным идиотом.  Неужели вас как какого-то специалиста кто-то возьмет  еще работать в какой-то банк. Вы безответственный, жестокий и очень, очень недалекий и неумный человек.  И еще гордитесь этим. Стыдно за вас.
Ответить
16 час.
АК
Андрей Кудрявцев
Стыдно - это когда видно. По вам сразу видно, что вы насмотрелись российского телевидения по самое некуда. Отчего у вас в голове полнейшая каша.
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх