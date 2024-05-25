Столтенберг: у НАТО нет намерений отправлять наземные войска на Украину

Ольга Каширина

А какие намерения у вас есть? Продолжать бомбить и уничтожать мирное население Донбасса? Будьте вы прокляты за такие намерения. стыдно на вас смотреть, мало того, что вы поддерживаете человека плюнувшего на свою родину - Украину, вы еще и создаете имидж не только себе , но и всему западному миру, который не разобравшись в ситуации, выставляет себя полным идиотом. Неужели вас как какого-то специалиста кто-то возьмет еще работать в какой-то банк. Вы безответственный, жестокий и очень, очень недалекий и неумный человек. И еще гордитесь этим. Стыдно за вас.