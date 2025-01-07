Президент России встретил Рождество с участниками СВО, их семьями и волонтёрами

Владимир Путин посетил богослужение в храме Георгия Победоносца в Москве.Президент России Владимир Путин отметил Рождество в кругу участников специальной военной операции, волонтёров и их семей, с которыми он уже встречался ранее в рамках мероприятий, посвящённых Году семьи.
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